Безлюдные города: как из-за карантина опустели улицы Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) - Большинство крупных городов Узбекистана закрыты на карантин в связи с распространением эпидемии коронавируса, затронувшей 182 страны мира. В соцсетях распространились видео и фото из опустевших городов - Ташкента, Ферганы, Карши, Навои, Андижана.

Напомним, что с 24 марта власти страны закрыли на карантин Ташкент, затем эта участь постигла Самарканд, Гулистан, Бухару, Андижан, Наманган, Фергану и другие города.

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.

С 25 марта в Узбекистане запрещено выходить на улицу без масок. Штраф за несоблюдение этого правила увеличен до $114.

С 23 марта в Узбекистане запрещается проведение свадеб и других семейных торжеств, поминальных и погребальных обрядов с участием большого числа людей.

С 21 марта во всех регионах Узбекистана до стабилизации эпидемиологической ситуации закрылись все развлекательные объекты, в том числе ночные клубы, дискотеки, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые и пункты общепита (кроме служб доставки блюд), караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные залы.

С 30 марта закрыты все аэропорты внутри страны, прекращено авиасообщение. Запрет введен до 20 апреля.

Перемещение между регионам допускается только спецтранспорту и грузовикам. В Ташкенте и других областных городах введен режим карантина - границы населенных пунктов закрыты на въезд и выезд.

В Ташкенте с 30 марта запрещено передвижение личных автомобилей и такси. Передвигаться по городу смогут только дипломаты, коммунальные службы, автотранспорт АО «Узбекистон почтаси» (Почта Узбекистана), медики, правоохранительные органы и автомобили курьерских служб общественного питания.

По последним данным, в стране зафиксированы 149 случаев заражения COVID-19. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

Ташкент:

Фергана:

Карши:

Навои: