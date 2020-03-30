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  30 марта 2020
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С 1 апреля в алматинском аэропорту приостановят все международные авиарейсы

CentralAsia (KZ) -  Согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов, сообщает zakon.kz.

С 1 апреля прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в «Международный аэропорт Алматы» города Алматы будут приостановлены.

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля в Алматы, в другие международные аэропорты городов Казахстана.

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