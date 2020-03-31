Правительство и Центробанк Монголии поддержат бизнес и граждан во время пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) - Монгольские банки выполнили заявки на отсрочку платежа по кредиту на общую сумму 446 млрд тугриков ($160 млн 720 тыс).

Центральный банк Монголии (МонголБанк) предоставил информацию о трудностях, с которыми сталкиваются заемщики при погашении своих кредитов из-за воздействия COVID-19. Около 26 тыс. заемщиков с общим объемом задолженностью 2,5 трлн тугриков (примерно $1 млрд) изо всех сил пытались сделать платежи по кредиту в связи с пандемией, сообщает МонголБанк.

65,1% этих долгов, или 2 триллиона тугриков, принадлежат субъектам хозяйствования, а 35% или 546 миллиардов тугриков - физическим лицам.

Кроме того, не выплачено 195 млрд тугриков основных платежей и 72 млрд тугриков процентных платежей из причитающихся платежей по обслуживанию долга.

МонголБанк принимает необходимые меры для смягчения воздействия пандемии на банковские и финансовые сферы страны в соответствии с передовой практикой мировых стран и местным законодательством.

11 марта Комитет по денежно-кредитной политике МонголБанка снизил учетную ставку на 1 процентный пункт до 10 процентов, снизил обязательные резервы по обязательствам банков в тугрике на 2 процентных пункта до 8,5 процента и изменил диапазон коридора процентных ставок на +1, -1 процентный пункт от курса политики.

Ожидается, что эта мера, направленная на обеспечение экономической и финансовой стабильности при сохранении уровня инфляции на уровне целевого показателя, позволит снизить финансовые затраты банков, поддержать финансовое посредничество и стимулировать экономический рост, учитывая текущие макроэкономические и финансовые перспективы и их перспективы. основные движущие факторы, а также неопределенности и риски во внутренней и внешней среде.

В результате шагов, предпринятых центральным банком, процентные ставки по кредитам коммерческих банков, как ожидается, снизятся на один процентный пункт, и новые заимствования на общую сумму 300-400 млрд тугриков станут доступны заемщикам.

После недавнего решения правительства об отсрочке погашения потребительских и коммерческих кредитов и их интересов в течение трех месяцев в коммерческие банки были внесены некоторые временные изменения в правила, касающиеся классификации активов и требований к их операциям, что позволило банкам не изменять свои кредитные рейтинги заемщиков, вызванные сбоями при погашении кредита.

Кроме того, соответствующий коэффициент ликвидности для коммерческих банков был снижен до 20 процентов с первоначальных 25 процентов, что помогло им улучшить свои финансовые возможности.

С момента принятия правительством решения об отсрочке погашения кредита коммерческие банки отложили выплаты по кредитам 1069 индивидуальным заемщикам на сумму 36,6 млрд тугриков и 126 компаниям на общую сумму 409,8 млрд тугриков, сообщает МонголБанк.