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  31 марта 2020
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Монгольские ученые извлекли антивирусный белок из крови монголов (видео)

CentralAsia (MNG) -  Новый коронавирус потряс мир, и медицинское сообщество конкурирует в производстве вакцин, и прогресс достигается каждый день.

Итак, на каком уровне работают монгольские ученые?

Монгольские ученые разработали препарат из крови монголов, чтобы остановить производство вирусных инфекций. Другими словами, когда вирус заражает организм человека, для предотвращения его распространения разрабатывается белковый препарат, который готов к внедрению на производстве.

В 1933 году Монголия впервые начала производить вакцины с использованием современных биотехнологических методов. Тогда производили вакцин на оспу, и к 1940 году стала первой страной в Азии, которая вакцинировала все население и ликвидировала этот болезнь.

Ж.Оюунбилэг, консультант Национального центра общественного здравоохранения и доктор наук, сказал: «Не следует понимать, что Монголия не может производить вакцины. В последние годы форма финансирования науки и техники постоянно меняется и растет. Вновь возникающие вирусные инфекции не заканчиваются одним только новым видом коронавирусом. Развивая собственную науку, Монголия сможет создавать свои собственные средства диагностики и лечения. Продукция отечественного производства больше подходит для монголов, потому что она подходит для монголов и основана на монгольских генах».

«В ходе исследований мы разработали различные продукты, улучшающие иммунитет, и работаем над их внедрением в будущем», сказал Б.Саранчимэг, кандидат биологических наук.

В дополнение к альбумину (основному белку в крови) была разработана уникальная лекарственная модель для профилактики вируса гепатита А учеными страны.

В Монголии невозможно провести лабораторные исследования для лечения новых коронавирусов или разработки новых лекарств. Тем не менее, можно остановить производство вирусных инфекций и производить препараты, повышающие иммунитет, внутри страны. Клинические испытания были проведены на вышеуказанных моделях препаратов. Предполагается, что для строительства завода по их производству потребуется четыре миллиарда тугриков.

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