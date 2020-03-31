Профессор из Кореи приглашен в Узбекистан на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения пригласило в Узбекистан международного эксперта - профессора университета Корё Республики Корея Цой Чже Ук для сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Корейский специалист начал работу с 30 марта.

Как сообщила пресс-служба министерства, корейский специалист приглашён "с целью получения рекомендаций о том, какие действия нужно предпринять в эти дни, организации совместной работы и согласования сегодняшней методологии борьбы с коронавирусом, исходя из опыта всего мира и Республики Корея".

Профессор, также председатель Научно-исследовательского комитета Корейской медицинской ассоциации, ведущий советник штаба по борьбе с коронавирусом данной ассоциации Цой Чже Ук уже начал свою деятельность в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Узбекистана.

На 31 марта в Узбекистане количество случаев коронавируса увеличилось на 1 и достигло 150.

Общий показатель смертности в Южной Корее от COVID-19 сейчас 1,59 процента. Главная группа риска - люди в возрасте от 80 и старше лет. Среди них показатель смертности - более 17 процентов.

Число зафиксированных носителей коронавируса на 31 марта составило около 9800 человек, 158 смертельных случаев.