Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (CA) - Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса, который не дает ложноположительной реакции, сообщает РИА новости со ссылкой на ведомство.

Диагностический набор прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987).

Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только коронавирус, но отличать его от аналогичных вирусов.

Ранее в Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса с очень высокой чувствительностью. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в пятницу должны были зарегистрировать новую тест-систему для определения коронавируса, которая будет давать результат за 2,5 часа и значительно упростит процедуру. Новая тест-система поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к коронавирусу, говорится в сообщении.