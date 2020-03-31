Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:31, 31 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса, который не дает ложноположительной реакции, сообщает РИА новости со ссылкой на ведомство.
Диагностический набор прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987).
Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только коронавирус, но отличать его от аналогичных вирусов.
Ранее в Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса с очень высокой чувствительностью. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в пятницу должны были зарегистрировать новую тест-систему для определения коронавируса, которая будет давать результат за 2,5 часа и значительно упростит процедуру. Новая тест-система поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к коронавирусу, говорится в сообщении.
На 31 марта в России выявили 1836 больных коронавирусом, 1226 из них - в Москве.