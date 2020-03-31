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  31 марта 2020
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Из музея, закрытого из-за пандемии, украли картину Ван Гога

CentralAsia (CA) -  Картина Винсента Ван Гога с оценочной стоимостью до $6 млн была украдена из голландского музея, который в настоящее время закрыт из-за пандемии коронавируса.

Воры проникли в музей Сингера Ларена в Ларене, разбив переднюю стеклянную дверь, в воскресенье утром. Они похитили картину «Сад для прихожан весной в Нойнене». Ничего другого они не взяли.

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