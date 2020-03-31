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  31 марта 2020
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В Казахстане обнаружены 17 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 в Казахстане зарегистрированы еще 17 случаев, из них в городе Нур-Султан 2 случая, Алматы - 9, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 1, Актюбинской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев, из них в Нур-Султане 175 случаев, Алматы – 82, Карагандинской области - 13, Атырауской области - 13, Акмолинской области - 10, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 8, Актюбинской области - 3, Северо - Казахстанской области - 2, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 8, Западно-Казахстанской области - 2.

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