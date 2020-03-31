Глава пенсионного фонда Узбекистана освобожден от занимаемой должности

CentralAsia (UZ) - Глава пенсионного фонда Узбекистана Бахром Ашрафханов, работавший в этой должности с сентября 2019 года, покинул свой пост.

Постановлением правительства Узбекистана Бахром Боходирович Ашрафханов освобожден от должности исполнительного директора внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, сообщило УзА.

По данным местных СМИ, Бахром Ашрафханов станет послом Узбекистана в Азербайджане.

О новом руководителе Фонда пока не сообщается.