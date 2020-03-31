В США оружейные магазины по важности приравняли к продуктовым магазинам, аптекам и больницам

Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния

CentralAsia (CA) - Администрация Трампа постановила, что оружейные магазины должны считаться жизненно важными и поэтому должны оставаться открытыми во время карантина. Об этом сообщает Associated Press.

Группы контроля над огнестрельным оружием назвали это решение, как доказательство приоритета прибыли над здоровьем общества.

После продолжительного лоббирования со стороны Национальной стрелковой ассоциации, Национального стрелкового спортивного фонда и других групп влияния, Министерство национальной безопасности США выпустило рекомендацию, в которой указывалось, что торговцы огнестрельным оружием также должны считаться необходимым, как продуктовые магазины, аптеки и больницы. Поэтому они должны оставаться открытыми.

Министерство заявило, что его решение было не обязательное, а всего лишь руководство для городов, поселков и штатов при принятии решения по предотвращению распространения коронавируса.

В последние недели продажи огнестрельного оружия резко возросли. Проверка биографических данных, а это ключевой критерий при продаже оружия, уже показывал рекорды в январе и феврале, вероятно, в связи с годом президентских выборов. После вспышки коронавируса оружейные магазины сообщали о длинных очередях и нехватки товара.

Проверка данных выросла на 300% 16 марта по сравнению с той же датой год назад, согласно федеральным данным. С 23 февраля проверка данных каждый отдельный день был в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также стоит напомнить, что некоторые штаты в группу важных предприятий также включили магазины по продаже марихуаны.