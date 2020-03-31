Столицу США закрыли на карантин. За нарушение полагается штраф в $5000 или год тюрьмы

CentralAsia (CA) - В округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон, и прилегающих к нему штатах Мэриленд и Вирджиния ввели полный карантин. Об этом сообщает BBC.

Согласно правилам, жители могут покидать дома только в магазин и к врачу. За нарушение запрета в Мэриленде, например, полагается штраф в $5000 или год тюремного заключения, или и то и другое вместе. Вирджиния оказалась единственным штатом, установившим хоть какие-то временные сроки: по словам губернатора, жёсткий карантин должен быть отменён 10 июня. В Мэриленде и округе Колумбия запреты введены на неопределенный срок.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом еще 20 марта издал распоряжение, согласно которому жители штата могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости.

Вслед за ним о закрытии школ, ресторанов, отмене всех развлекательных мероприятий и введении карантина объявили власти ещё 31 штата США, а также федерального округа Колумбия, Пуэрто-Рико и главы индейского племени Навахо.



Сейчас, по официальным данным, запреты разной степени строгости затронули в США как минимум 261 млн человек.