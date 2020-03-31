В Монголии новых случаев коронавирусной инфекции за последние три дня не обнаружено

CentralAsia (MNG) - По данным Минздрава страны на28 марта в Монголии 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные. С тех пор новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

30 марта сообщалось, что в стране двое пациентов с коронавирусом выздоровели. На протяжении двухдневного периода исследования не был выявлен вирус Covid-19 у данных пациентов. Исследование охватывало 5 различных видов тестирования на коронавирус.

Пока выздоровевшие пациенты выписаны из больницы, и находятся в изоляции в течение 14 дней под наблюдением медиков.

42 военнослужащих Монголии прибывают из Катара на зафрахтованном рейсе военного самолета. Они будут изолированы в Центральном военном госпитале, сообщает на очередном брифинге оперштаба Минздрава страны, А.Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).