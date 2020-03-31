Скончался один из основателей шоу-бизнеса Узбекистана, бывший муж певицы Шахзоды - Равшан Юлдашев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, 30 марта, в возрасте 59 лет скончался продюсер и основатель звукозаписывающей студии «Tarona Records», бывший муж певицы Шахзоды Равшан Юлдашев. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, причиной смерти Равшана Юлдашева стал инфаркт.

Напомним, что Равшан Юлдашев является отцом другой известной узбекской певицы - Лолы Юлдашевой.

В браке с Шахзодой у продюсера остался 6-летний сын Халид.