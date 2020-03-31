В Ташкенте возбудили уголовное дело за проведение свадебного мероприятия, несмотря на карантин

CentralAsia (UZ) - В Юнусабадском районе Ташкента 55-летний мужчина, несмотря на карантин, провел свадебное мероприятие «Куёв навкар» в связи со свадьбой дочери. На мероприятии приняли участие друзья хозяина дома и друзья его зятя.

Как сообщило МВД Узбекистана, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями») УК республики.

Согласно данной статье, провинившееся лицо, в зависимости от тяжести преступления, наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 11,1 миллиона сумов до 22,3 миллиона сумов – 1150-2300 долларов США), а также ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до пяти лет.

Стоит отметить, что это уже второй случай в Ташкенте, связанный с проведением свадебного мероприятия в период карантина из-за эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе сообщалось о том, что 27 марта жители Ташкента пытались провести свадьбу в одном из дворов многоэтажного дома, несмотря на объявленный в стране карантин.

Проведение свадьбы было отменено после того, как жители дома обратились в полицию. С организаторами была проведена беседа на тему ответственности за нарушение правил карантина, празднование свадьбы отменили.

Нарушители карантина были привлечены к штрафу в размере более 1 миллиона сумов (100 долларов США).

Карантин в Узбекистане начался 16 марта в связи с распространением коронавируса.

С 27 марта жителям Узбекистана запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Люди могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства.

По состоянию на 31 марта, число выявленных в стране случаев коронавируса составило 150. Выздоровели 7 человек. Двое умерли.