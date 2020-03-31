В Казахстане две медсестры заразились коронавирусом от пациентов
CentralAsia (KZ) - В Казахстане два медработника заразились коронавирусом от пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на первый канал Евразия.
По словам специалистов, большую роль в этом играет ослабленный иммунитет медперсонала.
Медсестра поликлиники в Атырауской области заразилась когда брала кровь на анализ у девушки, прибывшей из Стамбула через Алматы 17 марта. Установлены 27 контактных лиц с зараженной медсестрой. Все находятся на карантине.
Также подобный факт зафиксирован и в Кызылординской области. Заболела 23-летняя сотрудница медучреждения.
Более 40 контактировавших с медсестрами поместили на карантин.