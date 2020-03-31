В Центральном парке Нью-Йорка развертывают госпиталь, число жертв в городе приближается к 1000

Госпиталь в Центральном парке, Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - В Центральном парке города Нью-Йорк власти развертывают чрезвычайный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Число жертв в городе приближается к 1000.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США вдвое больше, чем в Китае, где началась вспышка, согласно данным Университета Джона Хопкинса. В США 165 тыс. случаев, а в Китае 82 тыс.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано 67 тыс., а в городе Нью-Йорк 38 тыс. случаев заражения.



P.S. По последним данным, в Нью-Йорке умерли 1200 человек от коронавируса.



