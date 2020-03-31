Забытая помощь. В годы войны монголы отправили Советскому Союзу 628 велосипедов

CentralAsia (MNG) - Полмиллиона лошадей для фронта. И вот с началом Великой Отечественной войны у СССР оказался единственный сторонний источник лошадей – Монголия.

«Ленд-лиз» из Монголии оказался в Великую Отечественную существенной помощью воюющему СССР. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула на себе ту войну, причем по обе стороны фронта.

В октябре 1941 г. из Монголии был отправлен сформированный гражданами страны первый эшелон с подарками бойцам Красной Армии. Он вез 15 тыс. комплектов зимнего обмундирования, около трех тысяч индивидуальных подарочных посылок на общую сумму в 1,8 млн. тугриков. Кроме того, Госбанк СССР получил 587 тыс. тугриков наличными на расходные нужды. Всего за первые три года войны из Монголии в Советский Союз было отправлено восемь эшелонов. Они доставили продукты питания, обмундирование и иные необходимые вещи на общую сумму в 25,3 млн. тугриков. Последний девятый эшелон из 127 вагонов был отправлен в начале 1945 года. Вот примерный перечень доставленного только одним из эшелонов — в ноябре 1942 г.: полушубки — 30 115 шт.; валенки — 30 500 пар; меховые варежки — 31 257 пар; меховые жилеты — 31 090 шт.; солдатские ремни — 33 300 шт.; шерстяные фуфайки — 2 290 шт.; меховые одеяла — 2 011 шт.; ягодное варенье — 12 954 кг; туши джейранов — 26 758 шт.; мясо — 316 000 кг; индивидуальные посылки — 22 176 шт.; колбаса — 84 800 кг; масло — 92 000 кг. (Семенов А.Ф., Дашцэрэн Б. Эскадрилья «Монгольский арат». — М., Воениздат, 1971).

И был найден документ, что кроме лошадей, доказывающих, монголы отправляли велосипеды на фронт.

Как написал военный историк, майор ВС Монголии Т.Сухбаатар, в третьем эшелоне помощи Монгольской Народной Республике было 28 500 пар сапог, 500 пар пилотских сапог, 3000 ботинок, 10 000 шинелей, ватники — 3066, солдатские ремни — 10500, седла кавалирийские — 1000 и велосипеды — 628.

В сентябре 1941 г. была сформирована Центральная комиссия при правительстве МНР, подобные комиссии были созданы в каждом аймаке страны. В их задачи входила организация работы по обеспечению помощи советской Красной Армии, сражающейся против фашистских захватчиков. По всей Монголии началась массовая волна пожертвований в фонды помощи РККА. Многие рядовые монголы, рабочие и скотоводы, несли в буквальном смысле последнее из своих скромных запасов. Ведь население МНР и так не отличалось высоким уровнем жизни. По призыву правительства МНР в аймаках создавались бригады по заготовке пушнины и мяса. Теплые вещи и мясные продукты отправлялись в Советский Союз — для передачи сражающимся частям РККА. Монгольские рабочие трудились и после окончания трудовой смены, скотоводы передавали мясо и шерсть. То есть, все представители трудового народа Монголии вносили посильную лепту в сбор помощи для сражающейся Красной Армии. Нельзя не отметить, что помощь эта имела большое значение для пополнения продовольственных и вещевых запасов Красной Армии, организации ее медицинского обеспечения. Но главное — она демонстрировала всенародную солидарность монголов в поддержке советского народа, ведущего кровопролитную войну против фашистских захватчиков.

Татар С.Майдар