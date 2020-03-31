Коронавирус: Пять причин не падать духом

CentralAsia (CA) - С начала 2020 года коронавирус нарушил привычный уклад жизни и планы миллионов людей по всему миру.

Трудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации. Однако человечество, оказавшись перед столь масштабной угрозой, нашло в себе силы на проявление гуманности. ВВС представляет 5 причин не падать духом из-за пандемии.

1. Аплодисменты медработникам

Во всех странах мира в борьбе с коронавирусом на передовой оказались врачи, медсестры и другие сотрудники сферы здравоохранения. Благодаря их усилиям многие пациенты пошли на поправку и выздоровели.

Чтобы признать их заслуги и хоть как-то отблагодарить, люди в разных странах по вечерам стали выходить на балконы или во дворы и аплодировать:

Великобритания 26 марта 20:00.

Этот тренд впервые был отмечен в середине января в Ухани, где произошла вспышка коронавируса.

2. Китай ослабляет карантин

Как считают китайские власти, им удалось сдержать распространение вируса у себя в стране.

За последние дни отмечено лишь небольшое количество новых зараженных. В основном все новые инфицированные поступили в Китай из-за границы.

В связи с этим власти начинают постепенно ослаблять жесткие карантинные меры.

25 марта в провинции Хубэй, с которой началась пандемия, сняты ограничения на выезд. Карантин в Ухани, который был введен в январе, начнут ослаблять 8 апреля.

Как сообщает корреспондент ВВС в Китае Стивен Макдонелл, жители Пекина теперь могут вздохнуть полной грудью - в прямом и переносном смыслах.

Конечно, есть опасения, что в Китае может начаться вторая волна эпидемии, но пока власти надеются на лучшее и постепенно ослабляют ограничения.

3. Италия: свет в конце туннеля?

Как сообщили власти Италии, страна вошла в фазу стабилизации распространения инфекции, поскольку четыре дня подряд регистрировалось снижение как количества новых случаев, так и смертности.

В среду было выявлено 3612 новых случаев - ниже, чем в каждые из предыдущих четырех дней.

Однако число инфицированных опять выросло к 26 марту, а к пятнице общая картина оказалась смешанной: количество заболевших уменьшилось по сравнению с предыдущим днем, но смертность подскочила на самый высокий с начала пандемии уровень.

И все же, первые четыре дня недели дали луч надежды, хоть и на короткое время, на то, что дела в Италии, которая сильнее других стран Европы пострадала от вспышки новой инфекции, могут пойти на поправку.

ВОЗ назвал эту тенденцию обнадеживающей, а главный врач Ломбардии - региона, наиболее серьезно затронутого коронавирусом - сказал, что «в конце туннеля появился свет».

4. Ученые в поисках вакцины

В разработке сейчас несколько вакцин подобного типа, а в американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, извлеченного из нового вируса.

Эксперты предполагают, что им понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Ученые узнают все больше и больше о новом коронавирусе. На минувшей неделе появились весьма обнадеживающие сообщение об исследованиях по расшифровке генетического кода вируса.

Обычно вирусы по мере размножения в организме животного или человека мутируют, однако в случае с нынешним коронавирусом COVID-19 мутации происходят медленно или почти не происходят, как заметили ученые.

Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

«Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины», - подтвердил профессор Стефано Менцо, непосредственно занимающийся этой проблемой.

5. Все в одной лодке

Несмотря на то, что вспышка коронавируса разлучила многих из нас на физическом уровне, в моральном плане такой сплоченности между людьми давно не наблюдалось.

Из всех стран мира приходят сообщения о взаимопомощи и актах милосердия и альтруизма.

В Великобритании сотни тысяч человек откликнулись на призыв примкнуть к армии волонтеров в помощь Национальной службе здравоохранения (NHS) - оставив далеко позади намеченную властями желаемую цифру этого добровольческого отряда.

Многие сетевые кафе и рестораны, которые в эти дни работают только для торговли на вынос, бесплатно угощают медработников кофе и бутербродами.

В Испании, как пишет газета El Pais, по призыву одного врача десятки тысяч людей написали письма тем, кто оказался в больнице с тяжелыми синдромами, с пожеланиями выздоровления и словами ободрения.

По всему миру разошелся еще один тренд, начавшийся в Италии и Испании: люди начали выставлять в окнах самодельные рисунки и плакаты с радугой - как пожелание удачи и знак оптимизма.