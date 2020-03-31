[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увечилось на 8 и достигло 158 человек

CentralAsia (UZ) -  По сообщению Минздрава Узбекистана, количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 и составило на утро 31 марта 158 человек.

Инфекция выявлена у двух жителей Намангана, которые контактировали с пациенткой, прибывшей 12 марта из Стамбула, двух жителей Навои (мать и ребенок), а также четырех жителей Ташкента, которые были в контакте с зараженными COVID-19.

По состоянию на 31 марта у 22 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии.

Новости по теме:

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества новостей, оперативности и охвата. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане выросло до 145
  • В Москве вводят карантин для всех жителей
  • Испания вышла на третье место по количеству зараженных COVID-19



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com