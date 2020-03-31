Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увечилось на 8 и достигло 158 человек

CentralAsia (UZ) - По сообщению Минздрава Узбекистана, количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 и составило на утро 31 марта 158 человек.

Инфекция выявлена у двух жителей Намангана, которые контактировали с пациенткой, прибывшей 12 марта из Стамбула, двух жителей Навои (мать и ребенок), а также четырех жителей Ташкента, которые были в контакте с зараженными COVID-19.

По состоянию на 31 марта у 22 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 5 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии.