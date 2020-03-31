[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат к 9 мая по $1000

CentralAsia (UZ) -  К 75-летию победы во Второй мировой войне участники и ветераны в Узбекистане получат по $1000. Соответствующий указ 30 марта, подписал президент Шавкат Мирзиёев.

«В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня памяти и почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи <…> установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 сумов», — говорится в документе.

В Узбекистане по официальным данным проживает около 1 тыс. участников войны и более 40 тыс. работников трудового фронта.

Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается как День Памяти и почестей.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества новостей, оперативности и охвата. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Глава пенсионного фонда Узбекистана освобожден от занимаемой должности
  • На границе Туркменистана и Казахстана умер один из застрявших дальнобойщиков из Беларуси
  • Китай отправил медикаменты для Монголии в борьбе с COVID-19



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com