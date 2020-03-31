В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат к 9 мая по $1000

- Узбекистан, общество
- 11:46, 31 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - К 75-летию победы во Второй мировой войне участники и ветераны в Узбекистане получат по $1000. Соответствующий указ 30 марта, подписал президент Шавкат Мирзиёев.
«В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня памяти и почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи <…> установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 сумов», — говорится в документе.
В Узбекистане по официальным данным проживает около 1 тыс. участников войны и более 40 тыс. работников трудового фронта.
Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается как День Памяти и почестей.