В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат к 9 мая по $1000

CentralAsia (UZ) - К 75-летию победы во Второй мировой войне участники и ветераны в Узбекистане получат по $1000. Соответствующий указ 30 марта, подписал президент Шавкат Мирзиёев.

«В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня памяти и почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи <…> установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 сумов», — говорится в документе.

В Узбекистане по официальным данным проживает около 1 тыс. участников войны и более 40 тыс. работников трудового фронта.

Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается как День Памяти и почестей.