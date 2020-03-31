Редкий снежный барс был обнаружен возле зимовки скотоводов в Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 марта редкий ирвэс или снежный барс был обнаружен возле зимовки скотоводов в сомоне Дэлгэр в аймаке Говь-Алтай, Монголии. Скотоводы прогнали животное обратно в горную местность в 18 км от поселка, сообщил защитник природы в Гоби-Алтайском крае.

После появления снежного барса в местах зимовки скотоводов официальные лица предоставили местным жителям информацию о законодательстве в отношении животных, находящихся под угрозой исчезновения в Монголии.

Монголия запретила охоту на снежных барсов в 1972 году и зарегистрировала его в качестве исчезающего вида в Законе о животных в 2012 году. Он также был включен в Красную книгу Монголии, где в 2016 году были зарегистрированы редкие и исчезающие животные. Всего 18 процентов территории обитания снежного барса входит в состав национальных парков страны.