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  31 марта 2020
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В США от коронавируса скончался первый военнослужащий
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В США от заражения коронавирусом скончался первый военный, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Умерший военный служил в Национальной гвардии в Нью-Джерси. Его госпитализировали 21 марта.

«Это горькая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии», - передает пресс-служба ведомства слова министра обороны США Марка Эспера.

В США скончался первый военный с положительными результатами на новый коронавирус COVID-19, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Умерший военный служил в Национальной гвардии в Нью-Джерси. Его госпитализировали 21 марта.

«Это горькая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии», — передает пресс-служба ведомства слова министра обороны США Марка Эспера

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e82ca5c9a794716485cc6da?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
В США скончался первый военный с положительными результатами на новый коронавирус COVID-19, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Умерший военный служил в Национальной гвардии в Нью-Джерси. Его госпитализировали 21 марта.

«Это горькая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии», — передает пресс-служба ведомства слова министра обороны США Марка Эспера

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e82ca5c9a794716485cc6da?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2FneВ США от заражения коронавирусом скончался первый военный, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ПВ США от заражения коронавирусом скончался первый военный, сообщает РБК со ссылкой на пресс-рели

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