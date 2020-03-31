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  31 марта 2020
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В Туркменистане школьные каникулы продлили из-за коронавируса

CentralAsia (TM) -  До 6 апреля продлены каникулы во всех общеобразовательных школах Туркменистана. Подписанный Министерством образования соответствующий приказ в качестве превентивных профилактических мер направлен на предотвращение распространения респираторных заболеваний в связи с объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. Об этом сообщил Туркменпортал, ссылаясь на гороно Ашхабада.

В Туркменистане осуществляются меры по предотвращению проникновения в страну коронавируса и профилактике опасных инфекционных заболеваний.

С 19 марта до 30 апреля 2020 года Туркменистан временно приостановил осуществление всех международных авиарейсов. Помимо этого, в стране отменены либо перенесены на более поздние сроки все запланированные ранее массовые мероприятия (выставки, ярмарки, спортивные состязания, матчи, концерты и др.).

Напомним, в Туркменистане, по данным Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы.

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