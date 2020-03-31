[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Катар покрыл расходы по эвакуации монгольских военнослужащих из этой страны (фото)

CentralAsia (MNG) -  В рамках сотрудничества между министерствами обороны Монголии и Катара 43 монгольских военнослужащих, прошедших подготовку в Катаре, были доставлены сегодня домой на самолете специального назначения Катарских вооруженных сил в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса в стране на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова.

Государство Катар полностью покрыло расходы на эту эвакуацию.

Самолет специальной миссии Катарских вооруженных сил приземлился в аэропорту Буянт-Ухаа Улан-Батора в 10:20 и улетел в 14:00 ч.

Государственные (старшие) инспекторы пограничной инспекционной службы в порту Буянт-Ухаа измерили температуру тела военных, провели медицинское наблюдение и приняли другие необходимые меры.

Кроме того, 43 военнослужащих, прибывших на рейс, будут помещены в изоляции в Центральном военном госпитале на 21 день в соответствии с правилами, согласно оперативному штабу Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

1234

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества новостей, оперативности и охвата. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
  • Из-за границы намерены вернуться на родину 5600 граждан Монголии, — МИД Монголии
  • В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Медики рассказали подробности заболевания



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com