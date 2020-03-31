Катар покрыл расходы по эвакуации монгольских военнослужащих из этой страны (фото)

CentralAsia (MNG) - В рамках сотрудничества между министерствами обороны Монголии и Катара 43 монгольских военнослужащих, прошедших подготовку в Катаре, были доставлены сегодня домой на самолете специального назначения Катарских вооруженных сил в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса в стране на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова.

Государство Катар полностью покрыло расходы на эту эвакуацию.

Самолет специальной миссии Катарских вооруженных сил приземлился в аэропорту Буянт-Ухаа Улан-Батора в 10:20 и улетел в 14:00 ч.

Государственные (старшие) инспекторы пограничной инспекционной службы в порту Буянт-Ухаа измерили температуру тела военных, провели медицинское наблюдение и приняли другие необходимые меры.

Кроме того, 43 военнослужащих, прибывших на рейс, будут помещены в изоляции в Центральном военном госпитале на 21 день в соответствии с правилами, согласно оперативному штабу Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.