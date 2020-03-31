В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Медики рассказали подробности заболевания

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане 31 марта скончался 50-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщает zakon.kz.
По его данным, мужчина болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Его работа была связана с частыми командировками.
Все 31 близких контактных из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы. 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин.
В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирован коронавирус.
Согласно данным медиков, пациент страдал сахарным диабетом, был инсулинозависимый, а также была артериальная гипертензия.
При поступлении состояние больного оценивалось как тяжелое с установленной двухсторонней пневмонией с признаками дыхательной недостаточности. 22 марта он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
31 марта в 03:30 ночи произошла остановка сердечной деятельности.
Первая смерть от коронавируса была зафиксирована 26 марта. На сегодня по республике зарегистрировано 325 зараженных.