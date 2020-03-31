На границе Туркменистана и Казахстана умер один из застрявших дальнобойщиков из Беларуси
- Туркменистан, происшествия
- 12:31, 31 марта 2020
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CentralAsia (TM) - 28 марта на границе Казахстана и Туркменистана умер белорусский дальнобойщик, сообщили белорусские СМИ.
Трагедия произошла на контрольно-пропускном пункте «Темир-баба». На границе Казахстана и Туркменистана скопилось 79 фур, большинство из которых — с белорусскими и российскими номерами. Из-за закрытия КПП туркменской стороной водители около 10 дней не могут пересечь рубеж. Водители жалуются, что кончается еда и вода.
Сообщается, что дальнобойщик из Беларуси умер в своей кабине. Устанавливается причина смерти.
По данным СМИ, десятки водителей всё ещё остаются на улице, ожидая оформления и карантина из-за коронавируса.
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