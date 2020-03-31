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  31 марта 2020
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Первый из заболевших коронавирусом в Монголии выписан из больницы (видео)

CentralAsia (MNG) -  Из больницы выписан первый пациент, у которого диагностировали коронавирус в Монголии, передает монгольский новостной сайт news.mn со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.


Ранее глава Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу сообщил о двух выздоровевших от коронавируса в стране.

Предполагалось, что все они будут еще некоторое время находиться под наблюдением врачей, как того требует медицинский протокол. Однако анализы на коронавирус всех двух уже отрицательные, заверили медики.

После выписки из больницы все выздоровевшие пациенты будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

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