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  31 марта 2020
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Правительство Украины намерено ослабит карантин ради спасения экономики страны

CentralAsia (CA) -  Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны, сообщает lenta.ru со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них. Он отметил, что граждане должны зарабатывать деньги для запуска экономики.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване. Принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране», - сказал премьер-министр.

Ранее Шмыгаль говорил, что ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8% на фоне пандемии коронавируса. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность.

Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, из них 13 скончались.

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