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  31 марта 2020
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В Ташкенте в период карантина пенсии будут доставлять пенсионерам в стерильных пакетах

CentralAsia (UZ) -  Как заявил начальник Управления денежного обращения и кассовых операций Народного банка Республики Узбекистан Олтибой Шарипов, пенсии будут доставляться на дом в стерильных пакетах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкента.

Власти Ташкента обратилось к пенсионерам с убедительной просьбой не выходить из дома и пользоваться дистанционными услугами.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 150 случаев коронавируса, 2 смерти и 7 выздоровевших .

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