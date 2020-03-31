В Ташкенте в период карантина пенсии будут доставлять пенсионерам в стерильных пакетах

CentralAsia (UZ) - Как заявил начальник Управления денежного обращения и кассовых операций Народного банка Республики Узбекистан Олтибой Шарипов, пенсии будут доставляться на дом в стерильных пакетах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкента.



Власти Ташкента обратилось к пенсионерам с убедительной просьбой не выходить из дома и пользоваться дистанционными услугами.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 150 случаев коронавируса, 2 смерти и 7 выздоровевших .