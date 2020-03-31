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  31 марта 2020
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В Узбекистане больные должны вызвать врача на дом, чтобы попасть в больницу
отабеков
отабеков

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в штабе АИМК в ходе брифинга с участием руководителя Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмата Отабекова сообщалось о том, как больным людям попасть в больницу в условиях прекращения передвижения личных автомобилей.

В ходе брифинга задан вопрос о том, как пациенты могут попасть в больницу, когда движение ограничено в ряде областей и почти во всех крупных городах Узбекистана, а использование частных автомобилей запретили.

По словам Отабекова, единственный способ сделать это – вызвать врача: «Если вы вызовете врача в такой ситуации, он приедет к вам домой и при необходимости доставит вас в больницу на машине скорой помощи».

Он также отметил, что аптеки обеспечивают повседневные нужды жителей отдаленных районов и сел.

Отабеков отметил, что медики, которые хотят присоединиться к борьбе с коронавирусом, могут записаться в список резервных врачей и медицинского персонала, поскольку медицинская команда меняется каждые 14 дней и есть необходимость в новых кадрах.

Отабекову также был задан вопрос, как скоро может попасть в Узбекистан вакцина от коронавируса, если она будет разработана за рубежом.

«Вакцина не является лекарством. Вакцинация проводится в профилактических целях. Если вакцина будет разработана и Всемирная организация здравоохранения признает ее эффективной, а население будет нуждаться в вакцинации в соответствии с календарем прививок, будет определена последующая тактика», – ответил Отабеков.

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