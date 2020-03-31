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  31 марта 2020
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Медицинский центр монгольского сомона Тосонцэнгэл будет обновляться с помощью японцев

CentralAsia (MNG) -  При невозмещаемой помощи на сумму более 400 млн тугриков (примерно $145 тыс), финансируемой в рамках программы «Grass-Roots Human Security Projects»-(«GGP») и посольства Японии, в этом году будет отремонтирована общая больница сомона Тосонцэнгэл и пристройка детского сада сомона Эрдэнэхайрхан аймака Завхан.

В сомоне Тосонцэнгэл проживает более 10 тыс. человек, включая его временных жителей, и это один из крупнейших сомонов аймака Завхан. Общая больница сомона была введена в эксплуатацию в 1994 году и обслуживает 25 тыс. человек в год.

С момента своего запуска в 1989 году программа GGP намеревается внести вклад в улучшение в различных областях, включая образование, здравоохранение, инфраструктуру, а также в других секторах. Общая цель программы GGP - улучшить благосостояние людей на низовом уровне, основываясь на концепции безопасности человека. Ее проекты осуществляются в Монголии с 1990 года, и это способствует обеспечению сбалансированного социально-экономического развития Монголии.

Тосонцэнгэл — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Центр сомона — посёлок Шумуултай, расположенный в 180 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 800 километрах от столицы страны — Улан-Батора. Численность населения по данным 2019 года составила 10 000 человек.

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