В Узбекистане врачам разрешили пользоваться личными автомобилями

- Узбекистан, общество
- 13:41, 31 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане медикам разрешили пользоваться личными автомобилями. Об этом сообщает Минюст.
Сотрудники системы здравоохранения могут ездить на автомобиле без стикера. Им необходимо иметь при себе копию трудовой книжки и документ, подтверждающий трудоустройство.
Эти изменения были сделаны после поправок к правилам передвижения.
Ранее сообщалось, что с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистану запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.
Сообщается, что личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека).
Передвигаться смогут только транспортные средства со специальным стикером.
Специальный стикер могут получить:
Служебные машины организаций, которые занимаются продажей и поставками продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий. Это также касается личных автомобилей работников данных организаций;
Автомобили юридических и физических лиц, которые занимаются аптечной деятельностью, а также производством и торговлей санитарно-гигиенических изделий (средства защиты и дезинфекции);
Транспортные средства, принадлежащие лицам, которые принимают участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.
Без специальных стикеров могут передвигаться:
транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;
транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);
транспорт организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящий почтовые отправления компании «Узбекистон почтаси»;
служебный транспорт коммерческих банков;
транспортные средства организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;
транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций;
транспорт категорий N1,N2 и N3 (грузовые автомобили) и транспорт категории М1 (имеющий, кроме места водителя, не более 8 пассажирских мест) – с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;
транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;
линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки (без пассажиров);
транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;
личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);
специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;
автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.
Как говорится в официальном сообщении, использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.
По данным МВД республики, за вождение личного автомобиля без специального стикера придется заплатить штраф в размере 1 115 000 сумов (120 долларов США).