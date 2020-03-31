В Узбекистане врачам разрешили пользоваться личными автомобилями

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане медикам разрешили пользоваться личными автомобилями. Об этом сообщает Минюст.

Сотрудники системы здравоохранения могут ездить на автомобиле без стикера. Им необходимо иметь при себе копию трудовой книжки и документ, подтверждающий трудоустройство.

Эти изменения были сделаны после поправок к правилам передвижения.

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистану запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.

Сообщается, что личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека).

Передвигаться смогут только транспортные средства со специальным стикером.

Специальный стикер могут получить:​

Служебные машины организаций, которые занимаются продажей и поставками продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий. Это также касается личных автомобилей работников данных организаций;

Автомобили юридических и физических лиц, которые занимаются аптечной деятельностью, а также производством и торговлей санитарно-гигиенических изделий (средства защиты и дезинфекции);

Транспортные средства, принадлежащие лицам, которые принимают участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. ​

Без специальных стикеров могут передвигаться:

транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;

транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);

транспорт организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящий почтовые отправления компании «Узбекистон почтаси»;

служебный транспорт коммерческих банков;

транспортные средства организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;

транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций;

транспорт категорий N1,N2 и N3 (грузовые автомобили) и транспорт категории М1 (имеющий, кроме места водителя, не более 8 пассажирских мест) – с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;

транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;

линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки (без пассажиров);

транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;

личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);

специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;

автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.

Как говорится в официальном сообщении, использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.

По данным МВД республики, за вождение личного автомобиля без специального стикера придется заплатить штраф в размере 1 115 000 сумов (120 долларов США).