В Беларуси от коронавируса умер первый пациент, заслуженный артист республики

CentralAsia (CA) - В Беларуси от коронавируса умер заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, сообщает lenta.ru.

У В.Дашкевича и его супруги диагностировали пневмонию, их отправили в тубдиспансер. Однако, по словам супруги, там было переполнено, и они вернулись домой. Но потом поскольку состояние пациентов ухудшалось, их снова госпитализировали, уже в другую больницу, там взяли анализ на коронавирус, но он был отрицательный.

Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, повторный тест на коронавирус оказался положительный. «У меня повторный анализ не брали, сказали изолироваться и быть дома 14 дней», - рассказала вдова артиста.

Согласно информации Минздрава Беларуси, число зараженных коронавирусом в стране достигло 152.