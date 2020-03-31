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  31 марта 2020
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В Беларуси от коронавируса умер первый пациент, заслуженный артист республики

CentralAsia (CA) -  В Беларуси от коронавируса умер заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, сообщает lenta.ru.

У В.Дашкевича и его супруги диагностировали пневмонию, их отправили в тубдиспансер. Однако, по словам супруги, там было переполнено, и они вернулись домой. Но потом поскольку состояние пациентов ухудшалось, их снова госпитализировали, уже в другую больницу, там взяли анализ на коронавирус, но он был отрицательный.

Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, повторный тест на коронавирус оказался положительный. «У меня повторный анализ не брали, сказали изолироваться и быть дома 14 дней», - рассказала вдова артиста.

Согласно информации Минздрава Беларуси, число зараженных коронавирусом в стране достигло 152.

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