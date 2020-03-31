Расходы правительства Монголии на здравоохранение достигают $13.6 млн

CentralAsia (MNG) - Поскольку правительство Монголии приняло меры по предотвращению распространения коронавируса в стране 30 января, общие расходы на здравоохранение достигли 37,6 млрд тугриков (приблизительно $13.6 млн).

Как объявил 27 марта премьер-министр У.Хурэлсух о мерах в борьбе с коронавирусом, расходы включают 17 млрд тугриков ($6,2 млн), финансируемых из собственных средств правительства, и 20,6 млрд тугриков ($7,4 млн) финансирования из международных льготных кредитов и помощи.

Премьер-министр Хурэлсух заявил на пресс-конференции, что еще 159 млрд тугриков ($57,2 млн) будет выделено на закупку необходимых медикаментов и средств защиты.

Текущие расходы правительства на здравоохранение составляют 17 млрд тугриков ($6,1 млн), 9 млрд тугриков ($3,2 млн) на медикаменты и оборудование, 6,5 млрд тугриков ($2,34 млн) на дезинфекцию и санитарию, 1,5 млрд тугриков ($540 тыс) на покрытие дополнительной заработной платы медицинских работников, представил министр финансов Ч.Хурэлбаатар.

Расходы на финансирование иностранных кредитов и помощи в размере 20,6 млрд тугриков ($7,4 млн) составляют 4,2 млрд тугриков ($1,5 млн) от Азиатского банка развития (АБР), которые были потрачены на 570 единиц медицинского оборудования, 6 млрд тугриков ($2,16 млн) от Всемирного банка на приобретение 68 единиц медицинского оборудования. оборудования и 4,5 млрд тугриков ($1,62 млн) из Республики Корея потратили на 16 единиц техники.

Еще 6 млрд.тугриков ($2,16 млн) было получено от международных организаций для закупки 8 800 тестовых наборов и 118 000 единиц средств индивидуальной защиты.