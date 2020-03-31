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  31 марта 2020
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В Узбекистане проведено более 22 тысяч тестов на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане до 31 марта проведено 22156 вирусологических исследований на коронавирус. Об этом сообщил в ходе брифинга глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков.

По словам Отабекова, только за один день в Узбекистане проведено 3713 анализов и выявлено 6 положительных результатов.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане насчитывается 158 случаев коронавируса, 2 - смерти и 7 случаев выздоровления.

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