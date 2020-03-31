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  31 марта 2020
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Наибольшее количество больных коронавирусом находятся в Ташкенте - 73

CentralAsia (UZ) -  В настоящее время в Узбекистане количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 158.

Как сообщили в Минздраве республики, все пациенты "получают быстрое и качественное лечение в соответствии с международными стандартами, основанными на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения". Граждане, которые контактировали с пациентами, также были немедленно выявлены, и за состоянием их здоровья установлено 14-дневное стационарное наблюдение.

Из общего количество зараженных 73 мужчины и 85 женщины, также из них 5 несовершеннолетние.

Большинство больных с коронавирусной инфекцией проходят лечение в столице и среди них есть граждане из разных регионов страны.

В частности, в городе Ташкенте наибольшее количество пациентов лечится в клинике НИИ вирусологии. 7 из 92 пациентов, проходящих здесь лечение, выздоровели и 1 – умер. Если разделить по регионам, то 73 пациента из города Ташкента, 2 – из Бухары, 2 – Кашкадарьи, 2 – Навои, 7 – Самарканда, 1 – Сырдарьи и 5 – из Ташкентской области.

Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах разных регионов страны, сообщает отдел по связям с общественностью
Министерства здравоохранения Узбекистана.

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