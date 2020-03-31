Монголия начала экспорт угля через четыре пограничных пункта

CentralAsia (MNG) - С сегодняшнего дня, 31 марта, запущен экспорт угля через пограничный пункт пропуска «Хангийн Боомт», расположенный на территории сомона Хатанбулаг аймака Дорноговь.

Ранее, 5 марта, был начат экспорт через самый крупный КПП «Замын-Ууд».

С 30 марта начался экспорт угля через КПП «Шивээхурэн», сомона Гурвантэс аймака Өмнөговь. В тот же день был открыт крупный пункт пропуска «Гашуунсухайт» на монголо-китайской границе для перевозки минерального сырья. Таким образом, уголь экспортируется через четыре порта: «Замын-Ууд», «Гашуунсухайт», «Шивээхурэн» и «Хангийн Боомт».

По состоянию на прошлую неделю, Монголия экспортировала 2,7 млн.тонн угля на сумму 228,8 млн.долларов США. Это на 103,5 млн.долларов меньше по стоимости и на 1,2 млн.тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя пограничная цена за тонну угля составила 82,6 доллара за аналогичный период прошлого года и достигла 82,3 доллара в феврале этого года.