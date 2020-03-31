Будет построен музыкальный фонтан на юге главной площади столицы Монголии

CentralAsia (MNG) - 1 апреля начнутся работы по озеленению 1,6 га городского парка, расположенного на юге площади Сухбаатар в центре Улан-Батора, заявил сегодня (31 марта) на брифинге глава отдела городского благоустройства Улан-Батора Б. Бямбадорж.

Подготовительные работы были проведены по распоряжению мэра Улан-Батора, и к 5 июня будет завершено благоустройство парка, который не был перепроектирован в течение 20 лет.

Новый парк будет иметь большую зеленую зону и музыкальный фонтан длиной 85 м и шириной 14 м.

Кстати, по инициативе мэра Улан-Батора, проекты реализуются поэтапно, чтобы построить парки и спортивные площадки на земельных участках, которые не были использованы должным образом.