В Великобритании муж убил жену на пятый день карантина

CentralAsia (CA) - Житель города Кумбран в Великобритании обвиняется в убийстве жены во время введенного из-за коронавируса карантина, сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

27 марта в полицию поступило сообщение о преступлении в городе Кумбран. 67-летняя Рут Уилльямс была найдена без сознания у себя дома, женщина скончалась в больнице от полученной травмы головы.

По подозрению в убийстве был задержан ее муж — 69-летний Энтони Уилльямс. Пара состояла в браке 45 лет. У них осталась дочь Эмма.

Соседи Уилльямсов рассказали, что муж и жена были преданы друг другу. «Нельзя было предположить, что такое случится. Но люди живут в стрессе после введения карантина», - сказала соседка.

Убийство произошло на пятый день после того, как местные власти объявили о введении карантина из-за вспышки коронавируса.