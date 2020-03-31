[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане обнаружены еще 11 зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15:30 в Казахстане
зарегистрированы еще 11 случаев, из них в Кызылординской области 10 случаев, Павлодарской области - 1 случай, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 336 случаев, из них в Нур-Султане 175 случаев, Алматы – 82, Карагандинской области - 13, Атырауской области - 13, Акмолинской области - 10, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 8, Актюбинской области - 3, Северо - Казахстанской области - 2, Павлодарской области -2, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 18, Западно-Казахстанской области - 2.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Испания вышла на третье место по количеству зараженных COVID-19
  • В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Медики рассказали подробности заболевания
  • Я не хочу, чтобы любое из трех миллионов сердец остановилось, - монгольская школьница Т.Номин-Эрдэнэ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com