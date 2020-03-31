[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число умерших от коронавируса достигло 17 человек

CentralAsia (CA) -  В России скончались еще восемь пациентов с коронавирусом, сообщает РИА новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.

Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 2337 человек, 121 выздоровел, 17 скончались.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Президент Туркменистана посетил ахалтекинский конный комплекс и прокатился верхом
  • В Монголии выздоровели двое пациентов с коронавирусом
  • Сегодня количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 700 тыс. человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com