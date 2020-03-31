В Узбекистане почти 4 тысячи медиков выразили желание работать с больными коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Почти 4 тысячи обращений поступили на Телеграм-канал, организованный Национальной палатой инновационного здравоохранения Узбекистана для тех, кто хочет непосредственно работать на переднем крае борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе палаты.

Специальный Телеграм-канал «Национальная палата COVID-19» был организован 27 марта и за 4 дня получил более 3,5 тысячи обращений от добровольцев, пожелавших работать с больными коронавирусом.

В настоящее время формируются списки добровольцев по направлениям «Врачи и врачи-лаборанты», «Средний медперсонал», «Младший медперсонал», «Остальные» и данные передаются Министерству здравоохранения Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Узбекистана идет срочное строительство больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Введение в строй таких стационаров ожидается в ближайшее время в Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях.

Работники, привлеченные к противодействию распространению коронавируса, могут рассчитывать на материальную поддержку, согласно недавнему постановлению президента Ш.Мирзиёева.

Так, персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусной инфекцией на объектах размещения больных и в лабораториях, во время карантина за каждые 14 дней работы будут выплачивать: врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США).

Как сообщалось ранее, Ш.Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 26 марта заявил, что те медики, которые заразятся на работе и не смогут восстановить здоровье, получат компенсацию в размере 100 млн сум (10,4 тыс долларов США).