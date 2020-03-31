Видеорепортаж — Москва до и после карантина

CentralAsia (CA) - В Москве 30 марта начал действовать режим полной самоизоляции. Это значит, что теперь люди могут выходить из дома только по веским причинам.

Русская служба ВВС сравнила, как изменились виды города до и после введения жестких мер борьбы с коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 2334 человек, из них умерло —17, выздоровели — 121.