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  31 марта 2020
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Видеорепортаж — Москва до и после карантина

CentralAsia (CA) -  В Москве 30 марта начал действовать режим полной самоизоляции. Это значит, что теперь люди могут выходить из дома только по веским причинам.

Русская служба ВВС сравнила, как изменились виды города до и после введения жестких мер борьбы с коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 2334 человек, из них умерло —17, выздоровели — 121.

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