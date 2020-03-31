Видеорепортаж — Москва до и после карантина
- Азия и мир, общество
- 17:23, 31 марта 2020
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- Обновлено: 17:25, 31 марта 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Москве 30 марта начал действовать режим полной самоизоляции. Это значит, что теперь люди могут выходить из дома только по веским причинам.
Русская служба ВВС сравнила, как изменились виды города до и после введения жестких мер борьбы с коронавирусом.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России достигло 2334 человек, из них умерло —17, выздоровели — 121.