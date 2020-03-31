В Таджикистане свидания с заключенными временно приостановлены

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в целях предотвращения распространения коронавируса во всех тюрьмах страны приостановлены краткосрочные и долгосрочные встречи с заключенными, сообщает Asia-Plus cо ссылкой на начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана Мансурджона Умарова.



«У нас в Таджикистане, как известно, на сегодня не обнаружен коронавирус. Однако в целях профилактики, на основании поручений президента в министерстве юстиции были подготовлены план и специальные меры, которые реализуются в пенитенциарных учреждениях с 31 марта», - сказал он.

Кроме того, проводится разъяснительная работа среди заключенных.

«Мы подготовили и распределили специальные медицинские маски среди заключенных, начальников штабов и бригад. Каждый, кто входит в учреждения, обрабатывает руки специальными средствами. Также мы приобрели и раздали термометры во все исправительные учреждения», - добавил глава.