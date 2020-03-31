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  31 марта 2020
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Узбекистан закупил в Китае 200 тысяч тест-систем коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Поручением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китае закуплено 200 тыс. тест-систем и 50 тыс. комбинезонов для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщили местные СМИ.

Медицинский груз весом 20 тонн уже доставлен самолетом Минобороны Узбекистана.

Этим спецрейсом также доставлена гуманитарная помощь в виде различных медицинских предметов на сумму 2,5 млрд сумов ($260 тыс) из Китая.

Согласно постановлению правительства Узбекистана, сегодня, 31 марта, будет закуплено медицинской техники и средств защиты на 16 млрд сумов ($1,6 млн), 3 апреля – на 45 млрд сумов ($4,6 млн).

Шавкат Мирзиёев поручил Министерствам здравоохранения и финансов закупить 300 тыс. экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, организации мобильных лабораторий в населенных пунктах с высоким риском распространения вируса.

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