Для 187 узбекистанцев, прошедших карантин, организовали спецпоезд

CentralAsia (UZ) - Для узбекистанцев, срок карантина которых подошёл к концу, организовали специальный поезд для доставки до родных городов.

В целях предотвращения проникновения и распространения в Узбекистан нового вида коронавирусной инфекции – COVID-19 узбекистанцы, прибывающие из-за рубежа помещаются на карантин и находятся под наблюдением врачей.

37 человек, прибывших в Узбекистана из Ирана и 175 человек, вернувшихся из Латвии, были взяты под карантинный надзор в инфекционной больнице Туракурганского района Наманганской области и в санатории “Касансай”.

Сегодня их 14-дневный срок карантина истёк и с учетом того, что из 212 узбекистанцев 187 человек проживают в различных регионах страны, АО “Узбекистон темир йуллари” организовало для них специальный пассажирский поезд сообщением “Наманган – Ташкент – Ургенч”.

Данный пассажирский поезд, прошедший обязательную тщательную дезинфекционную процедуру отправился сегодня, 31 марта в 09:00 с железнодорожного вокзала “Наманган”. 1 апреля в 14:57 он прибудет на железнодорожный вокзал “Ургенч”, сообщил Телеграм-канал "Коронавирус Инфо".