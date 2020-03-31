Как будут хоронить жертв коронавируса в Казахстане?

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CentralAsia (KZ) - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, определен алгоритм захоронения умерших от коронавируса пациентов коронавируса, сообщает Tengrinews.kz.

В документе сообщается, что при лабораторном подтверждении диагноза COVID-19 тело умершего не подвергается вскрытию и не выдается родственникам. Даже если у умершего было только подозрение на COVID-19, тело не выдается родственникам до получения результатов лабораторного исследования.

«Перед проведением подготовки к погребению, омовению тела необходимо на лицо умершего положить обильно смоченную в вирулицидном средстве маску. При необходимости хранения тело умершего необходимо обернуть обильно смоченной в дезинфицирующем средстве простыней, затем поместить в специально выделенную промаркированную кассетную холодильную камеру.

При захоронении без гроба, по национальным обычаям, омовение тела умершего от проводится в медицинском помещении.

К этой процедуре привлекается не более трех человек. Они надевают средства защиты, затем омывают тело дезинфицирующим раствором, заворачивают его в ткань, так называемый саван, или кебін. Эту ткань тоже пропитывают соответствующим вирулицидным дезинфицирующим раствором. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и заворачивается в плотную ткань. При погребении запрещаются раскрытие савана и открывание лица умершего.

Разрешается выдача тела для проведения ритуального мероприятия (жаназа, отпевание). Прощание с родственниками проходит на расстоянии не менее трех метров, при этом тело не должно находиться на месте прощания более одного часа. Допускается участие в ритуальном обряде только одного священнослужителя. При этом священнослужитель и родственники не приближаются к телу умершего.

При захоронении в гробу, по национальным обычаям, тело умершего также заворачивают в ткань, которая пропитана дезинфицирующим раствором. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и повторно заворачивается в плотную ткань. Тело к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу.

Во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, гроб также должен быть закрыт крышкой. К похоронной церемонии допускаются только близкие родственники.

Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении трупа комплектуется группа захоронения, включающая не менее 5-7 человек, которых должны сопровождать специалисты территориальных подразделений ведомства санитарно-эпидемиологической службы или противочумных учреждений.

Транспортировка тел умерших к месту погребения осуществляется специальным транспортом организаций здравоохранения, местного исполнительного органа. По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт обеззараживаются непосредственно на месте захоронения, на краю могилы, дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации и экспозиции.

Транспорт, использовавшийся для перевозки тела к месту захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного орошения из гидропульта дезинфицирующими средствами согласно инструкции.

Не допускается дезинфекция транспорта в других местах и вывоз с места захоронения не обеззараженных инструментов, использованной защитной одежды и других предметов, использованных при транспортировке и захоронении.

"Лица, принимавшие участие в похоронной церемонии и захоронении, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Все лица, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой и обслуживанием тел больных, у которых было подозрение на COVID-19, используют средства индивидуальной защиты: перчатки, экраны для защиты лица, а также маски или респираторы высокой степени защиты. Чистый, нестерильный, водостойкий халат с длинными рукавами, резиновые сапоги или высокие прорезиненные бахилы.

В случае смерти на территории страны от вируса иностранных граждан все мероприятия по транспортировке трупа и его захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан», - говорится в документе.