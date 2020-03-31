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  31 марта 2020
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Главврач московской больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Проценко и Путин, 24 марта
Проценко и Путин, 24 марта

CentralAsia (CA) -  У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

Информацию подтвердили в самой больнице. По данным медиков, Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии,.

В связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента Путина во время визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.

«Путин регулярно тестируется. Все нормально», - сказал Песков.

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