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  31 марта 2020
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Президент Еврокомиссии призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

CentralAsia (KZ) -  Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 марта призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер.

«Очень важно, чтобы чрезвычайные меры не были в ущерб нашим основополагающим принципам и ценностям. Демократия не может работать без свободных и независимых СМИ. Соблюдение свободы выражения мнений и правовой определенности имеют важное значение в эти неопределенные времена», написала она у себя в твитте.
Она также написала, что «короновирусные мифы и фальшивые новости, распространяемые в социальных сетях, могут стоить жизни». «Мы работаем с онлайн-платформами, чтобы остановить тех, кто хочет получить прибыль или использовать кризис. Проверьте свои источники, доверьтесь профессионалам здравоохранения», - говорится в ее сообщении в твиттере.

По мнению комментаторов, ее заявление прозвучало на фоне чрезвычайных полномочий, которые получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на борьбу с пандемией, в том числе полномочия подавлять свободные СМИ и инакомыслие.



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CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
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