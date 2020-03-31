Президент Еврокомиссии призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер

Урсула фон дер Ляйен

CentralAsia (KZ) - Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 марта призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер.

«Очень важно, чтобы чрезвычайные меры не были в ущерб нашим основополагающим принципам и ценностям. Демократия не может работать без свободных и независимых СМИ. Соблюдение свободы выражения мнений и правовой определенности имеют важное значение в эти неопределенные времена», написала она у себя в твитте.

Она также написала, что «короновирусные мифы и фальшивые новости, распространяемые в социальных сетях, могут стоить жизни». «Мы работаем с онлайн-платформами, чтобы остановить тех, кто хочет получить прибыль или использовать кризис. Проверьте свои источники, доверьтесь профессионалам здравоохранения», - говорится в ее сообщении в твиттере.

По мнению комментаторов, ее заявление прозвучало на фоне чрезвычайных полномочий, которые получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на борьбу с пандемией, в том числе полномочия подавлять свободные СМИ и инакомыслие.





