Президент Еврокомиссии призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер

CentralAsia (KZ) - Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 марта призвала не ущемлять свободу и независимость СМИ в пользу чрезвычайных мер.

«Очень важно, чтобы чрезвычайные меры не были в ущерб нашим основополагающим принципам и ценностям. Демократия не может работать без свободных и независимых СМИ. Соблюдение свободы выражения мнений и правовой определенности имеют важное значение в эти неопределенные времена», написала она у себя в твитте.

Она также написала, что «короновирусные мифы и фальшивые новости, распространяемые в социальных сетях, могут стоить жизни». «Мы работаем с онлайн-платформами, чтобы остановить тех, кто хочет получить прибыль или использовать кризис. Проверьте свои источники, доверьтесь профессионалам здравоохранения», - говорится в ее сообщении в твиттере.

По мнению комментаторов, ее заявление прозвучало на фоне чрезвычайных полномочий, которые получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на борьбу с пандемией, в том числе полномочия подавлять свободные СМИ и инакомыслие.

It's of outmost importance that emergency measures are not at the expense of our fundamental principles and values. Democracy cannot work without free and independent media. Respect of freedom of expression and legal certainty are essential in these uncertain times. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2020