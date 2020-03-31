В Казахстане зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Всего зараженных — 340

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:45 в Казахстане зарегистрированы еще 4 случая, из них в Нур-Султане 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 1. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.



На сегодняшний день в стране подтверждены 340 случаев, из них в Нур-Султане 178 случаев, Алматы – 82, Карагандинской области - 13, Атырауской области - 13, Акмолинской области - 10, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 8, Актюбинской области - 3, Северо - Казахстанской области - 3, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 18, Западно-Казахстанской области - 2, Туркестанской области - 1.